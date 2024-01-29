США заранее уведомили ЕС о решении по СПГ
США заранее уведомили Евросоюз о временной паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в ЕК.
Там отметили, что Еврокомиссия находится в тесном контакте с Минэнерго США по вопросу экспорта СПГ.
«В связи с этим ЕК была проинформирована о данном заявлении заранее. Мы продолжаем следить за ситуацией», — сказал собеседник «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Данное решение вызвало критику в стране. В частности, в Конгрессе заявили, что оно «усиливает Россию», поскольку вынуждает Европу полагаться на экспорт СПГ оттуда.
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