США заранее уведомили ЕС о решении по СПГ

США заранее уведомили Евросоюз о временной паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в ЕК.

Там отметили, что Еврокомиссия находится в тесном контакте с Минэнерго США по вопросу экспорта СПГ.

«В связи с этим ЕК была проинформирована о данном заявлении заранее. Мы продолжаем следить за ситуацией», — сказал собеседник «РИА Новости».