Цена нефти Brent выросла после атаки на базу США на Ближнем Востоке

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превышала $84 за баррель впервые с 30 ноября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

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В публикации отмечается, что по данным ICE на 0:02 мск, цена на нефть марки росла 1,46%, до $84,8 за баррель.

К 08:35 мск Brent торговалась на уровне уровне $83,82 (-0,82%).

Также выросла цена на нефть американской марки West Texas Intermediate до 1,6%, а ее стоимость достигла $79,29 за баррель.

До этого стало известно, что в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке цена на нефть марки Brent может вырасти до $90 и выше за баррель.

Главный экономист Mizuho Вишну Варатан отметил, что на мировом рынке существует множество рисков для поставщиков нефти. Даже при ослаблении спроса цены могут вырасти из-за геополитических факторов.