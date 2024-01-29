В ЕС прокомментировали новости о плане наказания Венгрии за Украину
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что в ЕК ничего не знают о документе ЕС, посвященном плану наказания Венгрии за вето на помощь Украине. Об этом сообщает «Прайм».
Financial Times ранее сообщила, что Брюссель «угрожает ударить по экономике Венгрии», если Будапешт на экстренном саммите 1 февраля наложит вето на помощь Украине (речь идет о предоставлении 50 миллиардов евро в течение четырех лет).
По данным FT, в ЕС составили стратегию, цель которой - прицельно ударить по слабым местам экономики Венгрии, подорвать валюту страны и доверие инвесторов. Меры способны нанести ущерб рабочим местам и экономическому росту, отмечала газета.
По данным издания, если Будапешт не поддержит Украину, лидеры Евросоюза публично объявят о полном прекращении финансирования Венгрии. Источники Financial Times утверждают, что многие страны ЕС поддержали этот план.
«Мы не видели этого документа и не можем его комментировать», - так Мамер ответил на просьбы о комментарии.
Он обратил внимание, что в статье Financial Times есть ссылка на представителя Совета ЕС.