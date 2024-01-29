Закредитованность населения: что ждет экономику в обозримом будущем

В Центробанке заявили, что в России порядка половины выдач кредитов приходится на заемщиков с высокой долговой нагрузкой. О последствиях такой ситуации рассказало издание «Комсомольская правда».

В публикации говорится, что у многих граждан более 80% доходов уходит на обслуживание кредитов.

Издание со ссылкой на регулятор сообщает, что при выделении большой части дохода на обслуживание долга гражданам приходится ограничивать себя во всем. ЦБ подчеркивает, что такое положение дел негативно отражается на экономике, поскольку общий спрос тоже сокращается.

Из-за закредитованности населения предприятия вынуждены сокращать производство, подчеркнули в Банке России. Там также указали на высокие риски банкротства компаний в таких условиях.

«И многие люди потеряют работу и доход. У банков при этом будут потери в результате списания «плохих» кредитов (тех, по которым не поступают платежи), и их возможности кредитовать экономику снизятся», - указал регулятор.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, если долговая нагрузка у заемщика превышает 50%, это создает угрозу дефолта.

В публикации также говорится, что более 50% долгов российских граждан – ипотека. Ситуация объясняется появлением на рынке льготных программ, добавляется в статье.