На Украине допустили, что тарифы на электроэнергию вырастут вдвое

"К этому решению нас подталкивают партнеры. Мы хорошо помним публичное письмо Белого дома украинским властям с перечнем реформ, которые Киеву желательно выполнить, чтобы и дальше получать финансовую и военную помощь от США. Это письмо пришло в сентябре 2023 года, среди перечня реформ были либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию и для населения, и для коммунальных предприятий. По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена к сентябрю 2024 года", - подчеркнул Нагорняк.