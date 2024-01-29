Депутат ЕП назвал ЕС диктатурой из-за угрозы разрушить экономику Венгрии

Депутат Европейского парламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсел де Грааф назвал Европейский союз диктатурой из-за угрозы разрушить экономику Венгрии за её отказ снимать вето на финансирование Украины объединением.

«ЕС ведёт войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике Брюсселя, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза — диктатура!» — написал он в соцсети Х.

Таким образом политик прокомментировал статью газеты Financial Times. Издание со ссылкой на документ Евросоюза написало, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.