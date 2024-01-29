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ЕС вложит €1,5 млрд в развитие транспортного коридора из Центральной Азии в обход России

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить €1,5 млрд в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для создания транспортного коридора из региона в обход России.

В ЕС раскрыли планы по созданию транспортного коридора в обход России
© globallookpress.com

Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, открывая в Брюсселе двухдневный транспортный инвестиционный форум ЕС - Центральная Азия.

"Транспортный коридор протяженностью 11 тысяч километров должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным, - подчеркнул Домбровскис. - Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии €1,5 млрд. Позднее будут подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании".

Экономика
Валдис Домбровскис
Еврокомиссия
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