В США заявили о желании Запада захватить природные ресурсы России

«У Европы и США одна цель. Они хотят завладеть ресурсами. Россия — страна номер один в мире по природным ресурсам. Европе нужен газ. Европе нужна нефть. Европе нужен уран. Европа хочет никель, удобрения, азот, алюминий. Европа хочет все это, как и Соединенные Штаты», — отметил военный аналитик.