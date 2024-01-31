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В США объяснили резкое прекращение помощи БАПОР

Разведка Израиля, которая представила Вашингтону данные об участии сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в организации атаки ХАМАС в октябре прошлого года, побудила американские власти сократить финансирование агентства. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает The Washington Post (WP).

В США объяснили резкое прекращение помощи БАПОР
© Lenta.ru

«США не провели независимой проверки утверждений Израиля, которые по заверению официальных лиц основаны на перехваченных сообщениях, данных о местоположении телефонов, допросах боевиков ХАМАС и документах, которые израильские военные обнаружили в секторе Газа ... Доказательства, представленные Израилем в частном порядке, убедили США и восемь других стран-доноров приостановить финансирование БАПОР», — говорится в публикации.

Израиль ранее обвинил сотрудников БАПОР в пособничестве ХАМАС, после чего последовала волна заявлений о прекращении финансовой помощи агентству со стороны стран ЕС.

После того, как агентство лишилось половины финансирования, его деятельность может быть обеспечена только до конца февраля.

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