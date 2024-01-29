Оценено влияние падения цен в Китае на экономику России

Фиксирующееся в Китае снижение цен может негативно сказаться на поставщиках из России, пишут «Известия».

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Эксперты оценили, что дефляция в КНР и последствия ее влияния на экономику способны затронуть не только топливно-энергетический сектор, но и другие отрасли, в которых отечественные компании наращивают поставки на рынок соседней страны.

Падение цен в декабре было зафиксировано в Китае уже третий месяц подряд, а до этого в августе и сентябре они выросли на символические 0,1 процента. В целом в 2023-м цены там увеличились всего на 0,3 процента, а дефлятор ВВП (показатель, учитывающий рост или падение всех цен на готовые товары в экономике) оказался в отрицательной зоне, составив минус 1 процент.

Длительная дефляция, ставшая в прошлом одной из причин многих кризисов крупных экономик, в Китае грозит усугубить проблему долга, почти втрое превышающего ВВП. Также из-за роста реальных ставок при сохранении номинальных всем заемщикам станет сложнее гасить долги, на фоне чего они будут сокращать не являющиеся необходимыми расходы, что продолжит «вымывание денег из экономики», отмечается в материале.