Politico: Европа останется без овощей и фруктов из-за кризиса в Красном море
Напряженность в Красном море приводит к тому, что судоходные компании меняют маршруты доставок. Данная ситуация влечет за собой серьезные задержки доставок товаров, сообщает Politico.
Как уточняется, продукцию могут приводить на три недели позднее, чем планировалось. Такой расклад событий угрожает европейскому экспорту свежих овощей и фруктов, отмечают специалисты. На масштаб ущерба будет влиять продолжительность кризиса, подчеркивают они.
В итальянской ассоциации аграриев Coldiretti предупреждают о проблемах с сохранением свежих продуктов. Там же не исключают потери важных сегментов рынка. По словам президента Legacoop Agroalimentare Кристиана Маретти, по большей части негативное влияние задержек ощущают экспортеры в странах Южной Европы. В частности, речь идет об Италии, Греции и Кипре, говорится в публикации.
Подчеркивается, что итальянская сторона приостановила экспорт яблок в Саудовскую Аравию и ОАЭ. При этом государству отправка продукции ранее приносила порядка 400 млн евро. Это же касается груш и капусты, указал Маретти.
Ранее издание Express со ссылкой на Агентство морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило, что боевики движения «Ансар Аллах» (хуситы) совершили ракетную атаку на торговое судно в Красном море, в 95 милях к юго-востоку от Адена (Йемен).