К протестам французских аграриев присоединились фермеры Бельгии

К местам проведения акции стянуты более 15 тысяч полицейских, бронетехника и вертолеты. Протестующие намерены перекрыть все восемь шоссе, ведущих к городу, в том числе организовать «осаду» двух аэропортов: Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи. Акция продлится не менее пяти дней. Ключевые трассы французские фермеры блокируют с минувшего четверга, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Они выступают против сокращения государственных субсидий, роста цен на топливо и новых требований из-за перехода к «зеленой» экономике.