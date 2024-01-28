Как на Западе и Украине развивается дискуссия о конфискации российских активов

Украина планирует присвоить имеющиеся в стране российские активы стоимостью более $2 млрд, заявили в МИД РФ. По словам главы второго департамента стран СНГ Алексея Полищука, в эту сумму входят десятки предприятий, корпоративные права, недвижимость и транспортные средства. Помимо этого, режим Зеленского претендует на передачу ему замороженных на Западе российских средств. В правительстве Украины утверждают, что Вашингтон уже предоставил Киеву определённые гарантии. Как отмечают аналитики, планы Украины и Запада конфисковать российское имущество противоречат нормам международного права и экономической целесообразности.

Власти Украины намерены присвоить российские активы на общую сумму более $2 млрд, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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«Весной 2022 года Киев сам себе разрешил отбирать частное имущество у физических и юридических лиц... Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в $2 млрд. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Среди российского имущества, которое Киев намерен присвоить, есть и два пассажирских самолёта Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». В декабре прошлого года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд страны об их изъятии в доход государства.

По словам Полищука, подобные намерения можно однозначно рассматривать как «ничем не прикрытое воровство». При этом представитель МИД усомнился, что вырученные от конфискации российских активов средства пойдут в бюджет Украины.

«С учётом процветающей на Украине коррупции нетрудно предположить, где в итоге окажутся конфискованные средства и чьи карманы они пополнят», — сказал Полищук.

Дипломат подчеркнул, что подобные «волюнтаристские решения Киева не соответствуют международно-правовым нормам прав собственности». Аналогичной точки зрения придерживаются и опрошенные RT аналитики.

«Такие планы, конечно, незаконны. По всей видимости, Киев озаботился сейчас этим вопросом в связи с задержкой финансовой помощи со стороны ЕС и США», — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Сигнал Евросоюзу

При этом Киев не намерен ограничиваться изъятием российского имущества внутри страны и претендует на получение активов РФ, которые были заморожены Западом после начала СВО. По данным Минфина США, Брюссель и Вашингтон заблокировали порядка $280 млрд российских средств (ранее ведомство сообщало о блокировке активов на $330 млрд). Большая часть из них находится в Евросоюзе.

Москва на это ответила зеркально, заблокировав на территории РФ деньги инвесторов и компаний из недружественных государств на сумму порядка $300 млрд.

Вместе с тем, как сообщил 25 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев якобы уже получил от США определённые гарантии.

«У нас есть все гарантии со стороны США относительно долгосрочной поддержки Украины — например, об аресте российских активов для финансирования восстановления Украины», — приводит его слова издание Politico.

В январе также стало известно, что комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине российских активов. При этом в документе отмечается, что любые усилия США по конфискации и передаче российских средств должны предприниматься совместно с союзниками и партнёрами Вашингтона.

Для принятия законопроекта его должны одобрить обе палаты конгресса, а затем документ должен подписать президент США Джо Байден. По данным агентства Bloomberg, Белый дом в целом поддерживает эту инициативу.

Впрочем, как отметила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, выступая 15 января на форуме в Давосе, до принятия конкретных решений по передаче российских средств Киеву пока ещё далеко. Она также подчеркнула, что реализация этих планов не станет панацеей для Украины.

По мнению зампредседателя Совета Федерации Константина Косачёва, подобный законопроект скорее играет роль сигнала для ЕС.

«Без европейской поддержки законопроект реализовать не получится. Его разработка — это скорее сигнал в Евросоюз, дескать, вот вам модельный закон, принимайте такой же. Европейские же чиновники понимают, что такое решение слишком рискованно с юридической точки зрения, не говоря уже о негативных последствиях для евро и репутации западных стран в глазах мирового большинства», — отметил политик в своём Telegram-канале.

Опасения по поводу возможных негативных последствий от конфискации российских средств высказывает, в частности, глава Банка Италии Фабио Панетта. По его мнению, попытки использовать экономические инструменты в качестве оружия грозят лишить евро преимуществ на мировом рынке.

Между тем Москва уже дала понять, что ответит на любые попытки незаконно конфисковать российское имущество. «Мы, безусловно, примем меры, если всё-таки дойдёт до реализации подобных угроз, в том числе зеркального характера, но сейчас анонсировать их повода нет, чтобы это не было дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

«Реальные шаги не предпринимаются»

Как отмечают аналитики, технически для США и ЕС не составит труда конфисковать российские средства, однако западные элиты обоснованно опасаются, что это может подорвать доверие к построенной на долларе и евро финансовой системе.

«Здесь встаёт вопрос доверия к западной финансовой системе со стороны, в частности, государств Глобального Юга, Китая и Индии. Ведь конфискация российских активов приведёт к тому, что многие страны начнут отказываться от услуг западных банков, опасаясь возможных аналогичных санкций в свой адрес. Тем более сейчас есть альтернативы в Юго-Восточной Азии, арабских странах. Этот фактор пока что сдерживает Запад», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По словам аналитика, Запад сейчас столкнулся с ситуацией, когда его политические интересы противоречат экономической целесообразности.

«Логика их политики говорит о необходимости конфискации этих активов, чтобы показать решимость Запада стоять с Украиной до конца. Кроме того, публичный отказ от конфискации приведёт к нападкам со стороны оппозиции внутри самих западных стран. Но экономическая реальность диктует диаметрально противоположное: конфискация активов будет означать серьёзные издержки», — пояснил специалист.

В этих условиях Запад пока предпочитает поддерживать в СМИ дискуссию о конфискации, но не переходить к реальным шагам.

«Они активизируют эту тему в медийном пространстве. Периодически в СМИ вбрасываются те или иные тезисы по этому поводу. Таким образом политический интерес подогревается, общественное мнение удовлетворяется, но реальные шаги не предпринимаются. В таком подвешенном состоянии ситуация сохраняется на протяжении последних двух лет», — напомнил Семибратов.

Однако зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предположил в комментарии RT, что, несмотря на все издержки, Запад рано или поздно может нарушить установившийся статус-кво.