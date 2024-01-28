Франция решила приостановить финансирование одного из агентств ООН

Франция приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщается на сайте МИД страны. Решение принято на фоне сообщений о возможных связях членов организации с палестинским движением ХАМАС.

Речь идет о сведениях, которые указывают на причастность сотрудников БАПОР к нападению ХАМАС на израильские города 7 октября.

Мы ожидаем, что расследования, начатые в последние дни, прольют свет на прошлые события и будут сопровождаться конкретными мерами, которые будут быстро реализованы, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Франция оказывает значительную гуманитарную поддержку гражданскому населению Газы. В частности, в 2023 году было выделено почти 60 млн евро на действия БАПОР.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Организация Объединенных Наций должна ответить перед гаагским судом за соучастие в выкапывании террористических туннелей в секторе Газа. По его словам, организация и ее институты «стали оружием на службе террористов».