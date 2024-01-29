Бизнес США, ЕС и Японии обратился к Байдену с просьбой по экспорту СПГ

Организации, представляющие интересы предпринимателей из США, Евросоюза (ЕС) и Японии, обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой о пересмотре решения о прекращении выдачи новых лицензий проектам по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на совместное письмо Торговой палаты США, бизнес-ассоциаций ЕС и Японии BusinessEurope и Keidanren.

Согласно документу, "принимая во внимание многочисленные прогнозы, которые говорят о росте глобального спроса на СПГ в течение следующего десятилетия, потребуются дополнительные поставки [этого] энергоносителя для снабжения мирового рынка". В письме заинтересованные стороны утверждают, что "[спрос на СПГ] возможно удовлетворить, не навредив прогрессу в сфере сокращения вредных выбросов [в атмосферу]".

Глава Белого дома ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из США. Как пояснило агентство Reuters, этот шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству этого вида топлива.