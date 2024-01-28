Экономист высказался о будущем доллара

«Безусловно, США придется как-то серьезно решать проблему госдолга и высоких расходов на обслуживание госдолга, что подрывает в целом доверие инвесторов. Но мне кажется, что каких-то других серьезных угроз для доллара сейчас не существует. Потому что американская экономика умудряется показывать неплохие темпы роста и скорее остается символом финансовой стабильности», — высказался Абрамов.