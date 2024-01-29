Почему подорожали огурцы и как скоро ситуация стабилизируется

— Цена на овощи и фрукты очень часто продиктована сезонностью. В холодное время года их производство снижается, поэтому предложений на рынке стало меньше. Более того, часто огурцы нам поставляют из-за рубежа, поэтому их цена очень сильно зависит от курса, — добавил торговый аналитик Дмитрий Пегов.