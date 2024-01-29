Почему подорожали огурцы и как скоро ситуация стабилизируется
По данным аналитиков, цены на огурцы взлетели на 40 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и как скоро ситуация стабилизируется.
Эксперты просят не паниковать — цены на такие сезонные продукты меняют постоянно, особенно в холодное время года, поэтому серьезных причин для беспокойства нет. Это стандартная практика.
— Цена на овощи и фрукты очень часто продиктована сезонностью. В холодное время года их производство снижается, поэтому предложений на рынке стало меньше. Более того, часто огурцы нам поставляют из-за рубежа, поэтому их цена очень сильно зависит от курса, — добавил торговый аналитик Дмитрий Пегов.
Сейчас килограмм огурцов стоит в районе 200 рублей — однако в ближайший месяц цены продолжат расти, при- мерно на 4–5 процентов, а затем потихоньку будут возвращаться к норме.
— Уже весной мы будем наблюдать практически прежние значения. А пока советую брать огурцы на оптовых рынках — там и запастись можно, и скидку хорошую предложат при покупке большой партии, — добавил эксперт.