Белоруссия стала поставлять больше куриных яиц в Россию

За 11 месяцев прошлого года на Белоруссию приходилось 94,1% импорта куриных яиц. Такие данные привел глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.

© Unsplash

По его словам, показатели оказались «солидными». По итогам 2022 года на Белоруссию пришелся 71% от общего импорта мяса птицы в Россию. За 11 месяцев 2023 года поставки выросли на 5,3%.

«По пищевым яйцам цифры еще более убедительные — 94,1% объемов импорта в нашу страну», — отметил Полищук.

Он добавил, что российско-белорусский товарооборот «растет внушительными темпами». На поставки продовольствия в последние годы приходится порядка 13% российского экспорта и 25% белорусского импорта.