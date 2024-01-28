Аналитики спрогнозировали повторение "ревущих 20-х"

В ХХI веке могут повториться "ревущие двадцатые", поскольку мир находится на ранней стадии бума роста производительности, считает основатель консалтингового агентства Yardeni Research Эд Ярдени. Его слова приводит Bloomberg. Для периода "ревущих двадцатых" характерен быстрый рост в экономической, политической, технологической и культурной сферах.

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Как отмечает аналитик, в ближайшее десятилетие также могут быстрыми темпами расти зарплаты на фоне роста производительности. Это может стать причиной долгосрочного "бычьего" настроя на фондовых рынках, что подразумевает преобладание сделок на покупку и рост котировок.

Также Ярдени отметил характерную для этого периода растущую роль центральных банков в бизнес-среде при обсуждении установленного ими целевого показателя инфляции в 2%.

Кроме этого, он провел аналогию пандемиям, которые предшествовали двадцатым годам ХХ века и ХХI веков. Тогда это был испанский грипп, а теперь - коронавирус.