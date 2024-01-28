$89.52+0.8697.09+0.46
Почта

Польский министр выступил за фермеров и против Украины

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что льготная политика ЕС по отношению к Украине губит польских фермеров.

Польский министр выступил против Украины
© РИА Новости

«Либерализация торговли, введенная в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но она не может не наносить удар по польским фермерам», - цитирует Секерского портал wPolityce.

Министр сообщил о переговорах по поводу ограничений для украинских товаров на европейском рынке. Заявление сделано на фоне массовых протестов польских фермеров.

Ранее «СП» писала о том, что Россия найдет пути поставок газа в случае отказа Украины продолжить его транзит, но придется изменить всю логистическую цепочку.

В Польше объяснили отказ от импорта украинского зерна

Экономика
ЕС
4