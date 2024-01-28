Польский министр выступил против Украины

Польский министр выступил за фермеров и против Украины
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что льготная политика ЕС по отношению к Украине губит польских фермеров.
«Либерализация торговли, введенная в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но она не может не наносить удар по польским фермерам», - цитирует Секерского портал wPolityce.
Министр сообщил о переговорах по поводу ограничений для украинских товаров на европейском рынке. Заявление сделано на фоне массовых протестов польских фермеров.
Ранее «СП» писала о том, что Россия найдет пути поставок газа в случае отказа Украины продолжить его транзит, но придется изменить всю логистическую цепочку.