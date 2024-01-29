Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале

«Рубль и будет так постепенно сползать. Естественно, будут всплески вверх-вниз, но в целом тенденция будет к тому, что курс рубля будет падать по отношению к доллару и по отношению к евро, но вряд ли больше, чем на одну единицу, в смысле 1 рубль. То есть он выйдет на 91 — это тот центр, вокруг которого будут происходить колебания уже к концу месяца»