Накопленный эффект для бюджета РФ от сделки ОПЕК+ составил 30 трлн рублей

Накопленный эффект для бюджета России от сделки ОПЕК+ к концу 2023 года составил 30 трлн рублей, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия".

"Удалось наладить очень конструктивные и продуктивные отношения с партнерами по ОПЕК+, которая дарит миру предсказуемость на мировом нефтяном рынке. Накопленный эффект для бюджета оценивается в 30 трлн рублей за период взаимодействия, то есть в последние восемь лет", - сказал он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что соглашение ОПЕК+ принесло 30 трлн рублей дополнительных доходов в российский бюджет, что превышает объем замороженных за рубежом российских активов в 300 млрд долларов. Глава РФПИ отмечал, что соглашение ОПЕК+ является одним из самых важных для мирового сообщества за последние 20 лет, подчеркнув, что оно стало возможным благодаря конструктивному и созидательному сотрудничеству РФ с Саудовской Аравией и другими странами-членами ОПЕК.

Добыча нефти в России в 2023 году составила 531 млн тонн, говорится в презентации. В частности, добыча на новых месторождениях составила 103 млн тонн, а инвестиции в отрасль выросли до 2,7 трлн рублей.

Кроме того, экспорт российской нефти в АТР в 2023 году составил 193 млн тонн, следует из презентации замминистра энергетики. При этом мощности экспортной инфраструктуры РФ на конец прошлого года составляют уже 355 млн тонн.

Мощности выпуска автобензина в России в 2023 году составили 54,3 млн тонн.

"В течение следующих пяти лет рассчитываем добавить еще около 4 млн тонн, что полностью закроет потребности России в бензине на перспективу", - отметил Сорокин.

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