Премьер Словакии предостерег Киев от большой ошибки

Фицо: транзит газа после 2024 года возможен без прямого участия украинских посредников
Киев сделает большую ошибку, если не создаст условия для транзита российского газа в Европу после окончания в конце 2024 года срока действия соглашения с компанией «Газпром», рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет ТАСС.
Политик пояснил, что поставки газа необходимы не только Словакии, но и Италии, и Австрии. Он добавил, что власти этих стран поддерживают идею о продлении соглашения.
По его мнению, словацкие компании могли бы заключить прямые соглашения с российской стороной, без участия украинских фирм.
«Все можно сделать [в этом направлении]. Все будет зависеть от воли украинцев гарантировать осуществление этого транзита», — уточнил Фицо.
Премьер заметил, что осознает специфику сложившейся ситуации, понимает, что Киев не может продлить соглашение с российским поставщиком в силу ряда факторов. Вместе с тем, заметил он, Украине нужна оплата за транзит.
Ранее замдиректора ИНЭ Александр Фролов сообщил, что завершение контракта с компанией «Нафтогаз» по транзиту российского газа не означает, что поставки энергоресурса в Европу будут полностью остановлены.