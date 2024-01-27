Премьер Словакии предостерег Киев от большой ошибки

Киев сделает большую ошибку, если не создаст условия для транзита российского газа в Европу после окончания в конце 2024 года срока действия соглашения с компанией «Газпром», рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет ТАСС.

Политик пояснил, что поставки газа необходимы не только Словакии, но и Италии, и Австрии. Он добавил, что власти этих стран поддерживают идею о продлении соглашения.

По его мнению, словацкие компании могли бы заключить прямые соглашения с российской стороной, без участия украинских фирм.

«Все можно сделать [в этом направлении]. Все будет зависеть от воли украинцев гарантировать осуществление этого транзита», — уточнил Фицо.

Премьер заметил, что осознает специфику сложившейся ситуации, понимает, что Киев не может продлить соглашение с российским поставщиком в силу ряда факторов. Вместе с тем, заметил он, Украине нужна оплата за транзит.