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Песков: Москва намерена создать альтернативу мировой финансовой системе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия создаст альтернативную версию финансовой системе в мире, углубив связи с Глобальным Югом и Китаем. Также в Кремле «строят новую систему экономических нейронов». Об этом сообщает Washington Post.

В Кремле заявили о желании создать альтернативу мировой финансовой системе
© РИА Новости

«Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, но признал, что это направлено на создание альтернатив», — передает газета слова Пескова.

Это будет сделано с помощью углубления связей с Глобальным Югом и Китаем.

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При этом пресс-секретарь главы РФ заявил, что западные страны своими действиями сами подрывают доверие других стран. Также в Кремле внимательно следят за ситуацией и «строят новую систему экономических нейронов».

Экономика
Дмитрий Песков
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