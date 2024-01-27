В Кремле заявили о желании создать альтернативу мировой финансовой системе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия создаст альтернативную версию финансовой системе в мире, углубив связи с Глобальным Югом и Китаем. Также в Кремле «строят новую систему экономических нейронов». Об этом сообщает Washington Post.

«Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, но признал, что это направлено на создание альтернатив», — передает газета слова Пескова.

Это будет сделано с помощью углубления связей с Глобальным Югом и Китаем.