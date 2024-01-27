Аналитик: Судьба рубля определится в ближайшие дни

Аналитик BitRiver: Судьба рубля определится в ближайшие дни
Рубль может как укрепиться, так и ослабнуть на следующей неделе. Курс будет зависеть от данных, которые появятся в ближайшие дни. Об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, передает «Прайм».
По его словам, в рамках «разворотной ценовой модели» рубль может ослабнуть до 91,75. Сигнализировать о негативной тенденции будет порог в 90,50 рубля.
В случае роста рубля поддержкой выступит уровень в 88,55.
«Если пройдем, то еще раз можем увидеть уровень 87,75 рубля», — сказал Антонов.
Евро будет торговаться в диапазоне 96,15 — 98,25 рубля. При этом евровалюта может продолжить укрепление. Курс юаня достиг важного уровня сопротивления 12,50 рубля. Есть вероятность, что рост замедлится.
Аналитик отмечает, что на валютный курс повлияют несколько событий.
В последнюю неделю января традиционно будет фиксироваться пик налоговых выплат, что ведет к укреплению рубля.
Также выйдут статистические данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал, данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за январь в Китае, отчеты по запасам нефти в США
Кроме того, состоится заседание ФРС США, от настроения регулятора будет зависеть дальнейший курс доллара и всех мировых валют.