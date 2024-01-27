Путин разрешил экономическим важным компаниям РФ не делиться информацией с США
Российские хозяйственные общества, которые являются экономически значимыми, больше не обязаны раскрывать информацию недружественным странам, в том числе и США. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
«Хозяйственные общества и связанные с ними лица вправе не раскрывать и (или) не предоставлять иную информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению на основании требований законодательства РФ», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин.
Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
Отмечается, что данная мера вводится в ответ на недружественные действия стран. Как сказано в тексте указа, политика стран Запада противоречит нормам международного права.