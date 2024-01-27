В ЕС планируют исключить сделку по транзиту газа из России через Украину
Евросоюз собирается исключить продление соглашения по транзиту газа из России через Украину.
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Как отмечается в материале, ЕК провела анализ потенциальных сценариев прекращения транзита, которые будут обсуждаться в феврале, после чего их представят министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.
Между тем, допускается, что и после текущего года поставки через Украину могут сохраниться. Одним из возможных методов указывается заключение Евросоюзом нового соглашения о дальнейшей транспортировке газа, доставляемого Россией до границы с Украиной в направлении Австрии, Словакии и Чехии.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил главе правительства Словакии Роберту Фицо об отсутствии у украинской стороны планов продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что прекращение транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины приведёт к изменению логистических цепочек.