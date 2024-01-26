В Минпромторге заявили, что цена на яйца начинается снижаться

«46 миллиардов яиц в год сейчас потребляется у нас в стране, а объем импорта исчисляется миллионами. Тем не менее хорошо, что эти поставки есть. Импортные яйца уже начали поступать в магазины. Они покупаются за валюту, цена на них будет зависеть в том числе от колебаний курса рубля», — пояснил Евтухов.