Из-за решения Байдена по экспорту СПГ Европе грозит холод

Европе грозит холод из-за решения американского лидера Джо Байдена остановить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Ранее администрация Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ на фоне изучения влияния добычи сжиженного природного газа на климат и нацбезопасность.

Как пишет агентство, остановка поставок топлива может затянуть реализацию проектов, рассчитанных на период после 2027 года, на которые уже выстроилась очередь крупных европейских покупателей.

«Для нас наступил сложный период для новых американских проектов: сначала решение Байдена, а следом грядущие выборы и связанные с ними неопределенности», — поделился мнением независимый консультант по СПГ Жан-Кристиан Хаинц.

В начале января стало известно, что Европа побила рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году — за отчетный период в страны Евросоюза поступило около 131,22 миллиарда кубометров.

Кроме того, объем импорта СПГ превысил показатели 2022 года на 1,9 процента.