Белый дом: США останутся надежным партнером в плане поставок СПГ в Европу
Соединенные Штаты останутся надежным партнером в вопросе поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, несмотря на решение о приостановке таких новых контрактов. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник президента США и национальный советник по вопросам климата Али Заиди.
"Думаю, мы превзошли ожидания относительно нашей готовности и скорости, с которой мы стали надежным союзником для тех, кто страдает от энергетических трудностей, особенно наших партнеров в Европе", - заявил он.
По словам Заиди, имеющиеся у США возможности позволят им "оставаться надежным партнером для [американских] союзников".
Президент США Джо Байден ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны.