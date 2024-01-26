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Евросоюз изучает альтернативные пути поставок газа из России

Евросоюз изучает альтернативные пути поставок российского газа в те страны, которые до сих пор зависят от топлива из России. Об этом сообщает Bloomberg.

В ЕС отреагировали на угрозу срыва транзита российского газа через Украину
© globallookpress.com

Источник напомнил, что соглашение по транзиту российского газа по территории Украины истекает в конце 2024 года и вряд ли будет продлеваться. При этом Австрия, Словакия и Чехия все еще зависят от топлива из России. В связи с этим Еврокомиссия рассматривает альтернативные пути поставок, которые будут работать после окончания соглашения.

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Отмечается, что среди рассматриваемых вариантов находится «Турецкий поток», а также возможность доставки российского газа до границы с Украиной, после чего топливо будет забирать компания из Европы. При этом окончательное решение будет представлено 4 марта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу повлечет за собой смену логистики, однако не помешает России продолжать поставки.

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