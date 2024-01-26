Биржевые цены на бензин в России за неделю выросли на 7-9%

Оптовые цены на бензин в России за неделю выросли на 7-9%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбмТСБ).

© Газета.Ru

Стоимость бензина марки Аи-92 за период выросла на 9,42%, до 48 494 рублей за тонну. Для сравнения: биржевая цена закрытия в прошлую пятницу, 19 января, составила 44 318 рублей за тонну. Цена Аи-95 увеличилась на 7,63%, достигнув отметки в 51 084 рубля за тонну.

Стоимость межсезонного дизеля также выросла, однако менее значительно — до 54 113 рублей за тонну (+0,19%). Между тем летний дизель, напротив, подешевел до 52 800 рублей за тонну, опустившись на 1,57% к цене закрытия прошлой пятницы (53 644 рубля за тонну). Стоимость зимнего дизеля за неделю упала на 3,22%, до 58 348 рублей за тонну.

Цена мазута за период подскочила на 10,2%, до 19 425 рублей за тонну против 17 627 рублей за тонну неделей ранее. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) достигла 19 741 рубля за тонну (+7,24%).