Экспорт российского шоколада в Китай за год взлетел почти на 200%

Экспорт российского шоколада в Китай по итогам 2023 года вырос втрое, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».

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По предварительным данным, объем поставок по направлению за 12 месяцев превысил 33 тыс. тонн. Для сравнения: за 2022 год Россия экспортировала в КНР всего 11 тыс. тонн шоколадной продукции.

Такой резкий рост объема поставок отчасти является следствием эффекта низкой базы прошлого года. Однако главная причина успеха российского шоколада в КНР заключается в грамотной работе шоколатье с китайским бизнесом, в частности, готовность адаптировать ассортимент под запрос местного потребителя, пояснили в «АСКОНДе».