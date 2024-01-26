В России выросло производство яиц

Куриных яиц в России в 2023 году было получено 38,056 млрд штук. Как говорится в материалах Росстата, это на 1,8% больше, чем за 12 месяцев 2022 года.

Также в ведомстве указали, что на 3,1% выросло производство скота и птицы на убой в живом весе (до 13,29 млн тонн), а валовый надой молока составил 20,05 млн тонн (+5,6%).

Кроме того, в Росстате подсчитали, что поголовье крупного рогатого скота на конец 2023 года составило 7,774 млн, что на 2% меньше, чем в 2022 году. Поголовье птицы по итогам прошлого года сократилось на 0,9% - до 464,928 млн. Свиней же стало больше на 3% - 26,378 млн голов.