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Дефицит госбюджета ФРГ на 2025 год может составить порядка €20 млрд

Дефицит федерального бюджета Германии на следующий год может превысить отметку в €20 млрд. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Дефицит госбюджета ФРГ на 2025 год может превысить €20 млрд
© Unsplash

По информации издания, в бюджете на 2025 год не будет хватать как минимум €13 млрд. И это нижний предел. В зависимости от расчетов дефицит значительно больше и может превысить отметку в €20 млрд, в том числе потому что необходимо дополнительное финансирование Фонда климата и трансформации (KTF), указывает газета.

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"Бюджетный дефицит будет измеряться двузначными числами миллиардов", - отметил представитель правительства ФРГ.

Это будет больше, чем €17 млрд, которые пришлось сэкономить в прошлом году в бюджете на 2024 год, о которых канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и глава Минфина Кристиан Линднер спорили в течение нескольких недель.

По этой причине, как подчеркивает издание, правительство Германии откажется от обычной процедуры при подготовке бюджета. Министерство финансов обычно ведет переговоры с другими ведомствами о соответствующих лимитах расходов в феврале. Эти решения будут приняты кабинетом министров в марте. Детали будут уточнены к лету, и проект бюджета будет одобрен правительством.

22 января Минэкономики ФРГ отменило мораторий на финансирование Фонда климата и трансформации, который из-за бюджетного кризиса действовал с 1 декабря 2023 года. Всего будут возобновлены расходы по 14 программам, среди которых - декарбонизация промышленности, расширение электросетей, ремонт тепловых трасс, сотрудничество с Францией по вопросам использования водорода. 18 января бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) утвердил бюджет на 2024 год с расходами в размере около €476,8 млрд, новыми кредитами на сумму около €39 млрд и соблюдением правила так называемого долгового тормоза, которое с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. 13 декабря прошлого года после длительных переговоров правительство Германии в целом согласовало проект бюджета на 2024 год.

Власти оказались в непростой ситуации в связи с вердиктом Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты, что привело к серьезному бюджетному кризису в республике. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, но правительство Олафа Шольца перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Кабмину пришлось изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

Экономика
Роберт Хабек
Кристиан Линднер
Олаф Шольц
Бундестаг