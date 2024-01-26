Нефть дорожает из-за успехов США
Цены на нефть движутся к самому большому недельному росту с октября, поскольку экономический рост в США и признаки китайского стимулирования экономики повысили настроения инвесторов.
На утренних торгах фьючерсы на нефть марки Brent находятся выше отметки $82 за баррель. Базовый индекс Brent за неделю набрал 4,5%, сообщает Reuters.
Спрос на нефть усилился после того, как статданные показали, что экономика США, крупнейшего в мире потребителя нефти, в четвертом квартале прошлого года росла быстрее, чем ожидалось.
При этом против нефти играют геополитические новости. Перебои с поставками нефти в Красном море могут ослабнуть, поскольку Китай оказывает давление на Иран, чтобы тот прекратил нападения на суда в водах Йемена. Считается, что именно Иран направляет повстанцев-хуситов, атакующих перевозчиков нефти.