Нефть дорожает из-за успехов США

Цены на нефть движутся к самому большому недельному росту с октября, поскольку экономический рост в США и признаки китайского стимулирования экономики повысили настроения инвесторов.

На утренних торгах фьючерсы на нефть марки Brent находятся выше отметки $82 за баррель. Базовый индекс Brent за неделю набрал 4,5%, сообщает Reuters.

Спрос на нефть усилился после того, как статданные показали, что экономика США, крупнейшего в мире потребителя нефти, в четвертом квартале прошлого года росла быстрее, чем ожидалось.