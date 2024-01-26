Шмыгаль сообщил о гарантиях США по вопросу изъятия активов России

Киев получил от Вашингтона все гарантии долгосрочной поддержки, в том числе касающиеся изъятия замороженных российских активов. С таким утверждением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас есть все гарантии со стороны США относительно долгосрочной поддержки Украины. Например, конфискации российских активов для финансирования восстановления Украины", - сказал он в интервью газете Politico.

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Отвечая на вопрос журналиста относительно перспектив в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, Шмыгаль отметил, что Киев "активно работает" с администрацией президента Джо Байдена и Конгрессом над предоставлением помощи на 2024 год, и предложил посмотреть, "как будет развиваться ситуация в 2025 году". По мнению Шмыгаля, "любой президент США поддержит борьбу Украины за общие ценности".

Также украинский премьер отметил важность выделения Киеву Евросоюзом €50 млрд, перечисление этих средств заблокировала Венгрия.

"Эти деньги критически важны для нас", - подчеркнул он.

24 января комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Вашингтоном Киеву конфискованных российских активов. В тексте документа говорится о "предоставлении дополнительной помощи Украине с использованием активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ".

Отмечается, что "любые усилия США по конфискации и передаче российских активов должны предприниматься совместно с международными союзниками и партнерами в рамках скоординированных многосторонних усилий, в том числе с Группой семи, Евросоюзом, Австралией и другими странами, в которых размещены российские суверенные активы". Теперь законопроект должен принять Сенат полного состава, а затем и Палата представителей Конгресса, в этом случае он отправится на подпись Байдену.

О замороженных активах

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. По данным источников Reuters, руководство ЕС считает, что объединение вряд ли конфискует замороженные в Европе российские активы, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы. В США высказывались аналогичные опасения по поводу доллара.