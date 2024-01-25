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Глава Минфина США назвала пугающим внешний долг страны

Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг страны в 34 триллиона долларов является «пугающим». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление министр сделала во время разговора с журналистами. При этом Йеллен добавила, что США обладают достаточно сильной экономикой, чтобы внешний долг оставался «управляемым».

«Наш внешний долг 34 триллиона долларов, и это пугающее число», — заявила она.

Ранее в Министерстве финансов США сообщили, что государственный долг страны превысил 34 триллиона долларов.

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