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В Молдавии раскрыли причину хранения газа на Украине

Молдавия берет на себя риск хранить газ на Украине из-за самого дешевого хранилища. Такое заявление сделал врио директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь, передает «Прайм».

В Молдавии раскрыли причину хранения газа на Украине
© globallookpress.com

По его словам, организация «старается иметь разумную цену для потребителей», а на Украине самый дешевый склад в регионе.

«Поэтому мы пошли на риск и храним газ там», — пояснил Бынзарь.

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Он отметил, что Молдавия имеет доступ к хранилищам в Румынии и Австрии, но их стоимость гораздо выше и транспортировка оттуда тоже стоит дороже. Также Бынзарь указал, что склад на Украине находится в безопасной зоне на границе с Польшей и Словакией «на километровой глубине под землей». В связи с этим единственной угрозой хранилищу он назвал разрушение наземной инфраструктуры, но она «легко восстанавливается».

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