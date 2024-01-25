Орешкин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки экспортерам

"Вы знаете, что в соотвествии с указом президента расширены полномочия Росфинмониторинга. Информация из компаний поступает, и, очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла. То, на что изначально был расчет", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос "Российской газеты".