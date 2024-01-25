Стоимость нефти марки Brent превысила $82 за баррель
Стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent с поставкой в марте превысила $82, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 21:36 мск фьючерс рос до $82,09 впервые с 30 ноября прошлого года. За день цена поднялась на 2,31%. Фьючерс на нефть WTI также демонстрировал положительную динамику. За день цена выросла на 2,02% - до $76,91 за баррель.
По данным Министерства финансов России, доходы федерального бюджета от нефти и газа упали на четверть из-за санкций, напоминает «Радиоточка НСН».