Стоимость нефти марки Brent превысила $82 за баррель

По состоянию на 21:36 мск фьючерс рос до $82,09 впервые с 30 ноября прошлого года. За день цена поднялась на 2,31%. Фьючерс на нефть WTI также демонстрировал положительную динамику. За день цена выросла на 2,02% - до $76,91 за баррель.