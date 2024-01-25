Украина прокомментировала «отличную новость» о транзите газа из России

Украина не намерена договариваться с Россией и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу. Так высказывания словацкого премьер-министра прокомментировали в пресс-службе правительства страны, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт», — пояснили представители кабмина.

По итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем его словацкий коллега Роберт Фицо сообщил о договоренности по продолжению транзита российских энергоносителей газа и назвал это «отличной новостью». Детали будут согласованы в ближайшее время, это решение позволит Словакии продолжать транспортировку, что пойдет на пользу Австрии и Италии, добавил он.

В октябре 2023-го глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил об отсутствии планов продлять соглашения с «Газпромом», чем встревожил власти Австрии, получающей из России большую часть своего газа по долгосрочному контракту.