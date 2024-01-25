В Индии отметили «огромный потенциал» торговых возможностей с Россией

Двусторонняя торговля Индии и России в 2024 году может превзойти высокие показатели 2023-го, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. Его слова приводит газета Business Standard.

По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил $50 млрд.

За год партнерство Москвы и Нью-Дели значительно расширилось, отметил спикер. На данный момент страны сотрудничают в военной сфере, безопасности, науке и технологиях.

Кроме того, Соновал отметил «огромный потенциал» торговли с Россией через Восточный морской коридор. Маршрут проходит между портами на восточном побережье Индии и дальневосточным регионом РФ.

До этого стало известно, что товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда в $240,11 млрд (+26% год к году).