Фицо рассказал о договоренностях по транзиту российского газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию с большой долей вероятности продолжится. Об этом глава правительства Словакии сообщил в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), передает РБК.

Соответствующая договоренность, как уточнил Фицо, была достигнута.

Также, по его словам, словацкая сторона впоследствии может продолжить транзит газа. И это будет выгодно ряду стран, в частности Австрии и Италии, добавил премьер. Все детали будут согласованы в скором времени, считает Фицо.

Транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом поставок российского газа в Западную и Центральную Европу.