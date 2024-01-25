Подсчитаны затраты России на импортозамещение добычи нефти и газа

На разработку российских аналогов оборудования для бурения скважин и нефтегазовой добычи на суше будет направлено 19,8 млрд рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на паспорт дорожной карты, разработанный экспертами Минпромторга, Минэнерго и «Газпром нефти».

Инвестиции будут осуществляться траншами в период с 2023 по 2030 год. При этом доля государственных средств составит лишь около 2,5 млрд рублей, оставшиеся 17,3 млрд рублей придется вложить самим компаниям. В их числе «Газпром нефть», которая обязуется инвестировать в проект 147 млн рублей.

Ожидается, что после реализации проекта доля импортонезависимости по направлению «бурение и добыча» вырастет до 80%.

Накануне сообщалось, что Япония увеличила закупки российского СПГ в декабре до рекордных объемов.