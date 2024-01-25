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ЕС признал целью санкций против НРД подрыв российской экономики

Совет Евросоюза и Национальный расчетный депозитарий (НРД) обменялись аргументами в споре о санкциях в отношении последнего, введенных Советом в июне 2022 года. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого имеются материалы суда о позициях сторон, распространенными к слушанию.

ЕС признал целью санкций против НРД подрыв российской экономики
© РИА Новости

Рестрикции закрепили заморозку иностранных активов российских частных инвесторов. Члены Евросоюза заявили, что введение рестрикций было необходимо для ограничения работы «центрального депозитария России». В ходе заседания представители ЕС признали, что трудности в работе депозитария способны поставить под угрозу функционирование всей экономики страны, передает РБК.

16 января в Евросоюзе начались обсуждения по реализации предложения, которое связано с использованием доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. «Вечерняя Москва» пообщалась с политологом Дмитрием Журавлевым на тему того, могут ли конфисковать активы и как на это ответит Россия.

В свою очередь профильный комитет Сената Конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине. В тексте законопроекта говорится о «предоставлении дополнительной помощи Украине с использованием активов, конфискованных у Центробанка Российской Федерации».

При этом помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен ранее также сообщал, что Запад не станет возвращать России замороженные активы, пока РФ не заплатит за специальную военную операцию Украине.

Экономика
Джеймс О'брайен
Дмитрий Журавлев
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Совет Европы
ЕС