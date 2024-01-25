В Конгрессе США заявили о нежелании давать деньги Украине

Украина больше не получит новых денег от США, так как администрация президента США Джо Байдена не решает внутренних проблем страны. Об этом заявил член Палаты представителей США Чип Рой в интервью Welt.

«Пока администрация Джо Байдена на самом деле не сделает ничего, чтобы остановить приток беженцев и защитить границу с США, Киеву не дадут ни единого доллара», — отметил конгрессмен.

Рой добавил, что проблема защиты границы должна являться приоритетом для США и только после нее должно уделяться внимание международным вопросам. По его мнению, многие американцы возмущены поддержкой Украины и не понимают цель помощи.