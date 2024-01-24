AP: Кипр добился успеха в отказе от российских денег
Кипр добился успехов в отказе от «российских денег и бизнеса». Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, объем российских депозитов в кипрских банках сократился на 76% с 2014 года по 2022 год.
«Количество клиентов из РФ, пользующихся услугами финансовых организаций стран, за тот же период сократилось на 82%», — говорится в тексте.
Отмечается, что Кипр избавляется от российских денег и бизнеса, чтобы «улучшить свой имидж». В этом им также помогает группа чиновников из США, которая участвует в расследовании случаев предполагаемых нарушений санкций против РФ.
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