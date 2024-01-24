AP: Кипр добился успеха в отказе от российских денег

Кипр добился успехов в отказе от «российских денег и бизнеса». Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, объем российских депозитов в кипрских банках сократился на 76% с 2014 года по 2022 год.

«Количество клиентов из РФ, пользующихся услугами финансовых организаций стран, за тот же период сократилось на 82%», — говорится в тексте.