Росстат заявил о снижении цен на яйца в России

«Стоимость куриных яиц падает четвертую неделю подряд. За прошлую неделю, по состоянию на 24 января, она сократилась на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории и составила 89,66 и 78,21 рублей соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах», — указали в Минсельхозе.