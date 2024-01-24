Аналитик Рясков спрогнозировал постепенное укрепление курса доллара

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков заявил, что в ближайший месяц курс доллара будет постепенно укрепляться.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт напомнил, что в настоящее время курс сохраняется на уровне 88 рублей за доллар, что связано в том числе с продажей валютной выручки экспортёрами и продажей валюты из ФНБ.

«Мы считаем, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям», — сказал Рясков.

Как добавил эксперт, если курс будет длительное время держаться ниже этой отметки, программа обязательной продажи валютной выручки экспортёрами может быть скорректирована.